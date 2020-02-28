Копия Боевого знамени знаменитой дивизии в Атырау

В Атырау прибыла копия Боевого знамени восьмой Гвардейской мотострелковой дивизии имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова, сформированной в августе 1941 года в Алматы.

Республиканская военно-патриотическая эстафета «Мы – наследники Победы!» проводится в рамках подписанного президентами стран СНГ плана по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Цель эстафеты — сохранение памяти о великих подвигах воинов-казахстанцев в годы Великий Отечественной войны. Эстафета стартовала 5 февраля в Алматы. За это время Боевое знамявосьмой Гвардейской мотострелковой дивизии побывало в различных гарнизонах войск Национальной гвардии – в городах Алматы, Узынагаш, Каракемир, Талдыкорган, Тараз, Шымкент, Туркестан и Кызылорда.

Сегодня эстафету от Кызылорды принял Атырау, а далее марафон продолжится по другим городам страны и завершится на параде Победы 7 мая 2020 года в городе Нур-Султане.

Копию Боевого знамени принял заместитель командира воинской части 5546 по воспитательной и социально-правовой работе майор Тимур Рахимов.

Свидетелями передачи военной реликвии стали сразу несколько поколений: ветераны Великой Отечественной войны, внутренних войск, представители правоохранительных органов. А также учащиеся средних общеобразовательных школ, воспитанники военно-патриотических клубов «Жас Бүркіт», «Жас Сарбаз», студенческая молодежь, представители общественных организаций и военнослужащие Атырауского гарнизона.

Кайрат САТАЕВ