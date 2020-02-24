Копия Боевого знамени прибудет в Атырау

Копия Боевого знамени восьмой гвардейской мотострелковой дивизии имени Героя Советского Союза генерала-майора Ивана Панфилова прибудет в Атырау.

Это произойдет 27 февраля. В рамках мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы, в городе Атырау пройдет республиканская эстафета памяти «Мы — наследники Победы!». В этой связи в 09.30 часов утра на железнодорожном вокзале состоится торжественная встреча копии Боевого Знамени.

Как сообщила пресс-служба регионального командования Нацгвардии «Батыс», мероприятие рассчитано на целый день.

— После встречи Боевого знамени, будет организован автопробег автоколонны военной техники по улицам города Атырау до парка Победы. Там же состоится торжественный ритуал передачи копии Боевого знамени командиру воинской части 5546 подполковнику Максату Баймагулову и праздничный концерт. В 14.00 часов этого же дня представители городского акимата, областного филиала партии «Нұр Отан», АНК и регионального командования «Батыс» посетят дома пятерых ветеранов ВОВ, — прокомментировали в РкК «Батыс».

Напомним, республиканская эстафета памяти «Мы — наследники Победы!» началась 5 февраля и завершится 5 мая 2020 года. Копия Боевого знамени легендарной панфиловской дивизии побывает во многих городах. Общая протяженность пути эстафеты по территории Казахстана — более 11 тысяч километров.

Анжелика КИМ