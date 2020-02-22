Как в субботу почистили берег Урала

В субботу на субботнике с участием работников областного, городского акимата и квазисектора с берега Урала было собрано 28 тонн мусора.

Работа велась по правой стороне города.

Кроме того, было вывезено 45 тонн отходов с улиц Исмагулова и Аманшина, мкр. Аксай. В субботнике была задействована специализированная техника ТОО «Спецавтобаза», а также 3 самосвала, 1 погрузчик, 1 кран, 1 длинномер, выделенные городскими организациями. Всего выполнено 10 рейсов, вывезено на городскую свалку 73 тонны строительных и других отходов.