Как в субботу почистили берег Урала

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В субботу на  субботнике с участием работников областного, городского акимата и квазисектора с берега Урала было собрано 28 тонн мусора. 

Работа велась по правой стороне города. 

Кроме того, было вывезено 45 тонн отходов с улиц Исмагулова и Аманшина, мкр. Аксай. В субботнике была задействована специализированная техника ТОО «Спецавтобаза», а также 3 самосвала, 1 погрузчик, 1 кран, 1 длинномер, выделенные городскими организациями. Всего выполнено 10 рейсов, вывезено на городскую свалку 73 тонны строительных и других отходов.

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