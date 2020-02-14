Как передать цветы возлюбленной в окно ее девятиэтажки

В Атырау становится популярным на День влюбленных дарить цветы с помощью промышленных альпинистов.

— Горожане всегда обращают на нас внимание, — улыбается Вадим Тарабрин, руководитель фирмы по высотным монтажным и сервисным работам. — В последнее время атырауские представители сильного пола просят нас помочь признаться в любви их возлюбленным. И, в принципе, это очень романтично: представляете — стучатся к вам, в окно вашей квартиры в высотке, вы открываете занавеску, а вам – цветы прямо из окна! Частотаким образом просят валентинки передать, букетик. В прошлый День влюбленных мы мужчину спускали с высоты в окно – он предложение делал. Видели бы вы в эти моменты удивленно-счастливые глаза парня и девушки!

По рассказам промышленных альпинистов, также атыраусцы нередко просят через балкон зайти и открыть захлопнувшуюся дверь. Однажды они занимались своим обычным делом – мыли окна одной из высоток, как наших героев позвали жители этого дома: сердобольные соседи переживали за женщину с детьми, которые никак не могли зайти в квартиру к себе. Та нервничала, строила догадки – почему ее супруг не открывает, он ведь точно должен быть дома?! Как оказалось, муж пребывал в изрядном подпитии и просто спал, а, проснувшись от «посещения» промышленных альпинистов, ничего не понял и даже было с кулаками на них полез.

— В случае с нетрезвым жителем упомяните, пожалуйста, координатора по г.Атырау – ответственного по охране труда и технике безопасности Руслана Бекназарова, он в основном лично контролирует, а иногда и исполняет подобные волонтерские движения, — говорит В. Тарабрин.

Добавим, что несколько лет назад парни-альпинисты выполнили свой гражданский долг, когда во время пожара в одной из многоэтажекАтырау спасли женщину с грудным ребенком. Пожарных на тот момент уже вызвали, но они всё не ехали, а пожар подступал к маме и ее малышу. Тогда Андрей и Александр бесстрашно пробрались в квартиру, обвязали женщину веревками и вызволили ее из пылающей квартиры. Позже руководство фирмы представило работников к награде.

Девиз сегодняшних наших героев — почему бы не сделать людям приятное и полезное? Ну и работу свою оригинальную выполнить, конечно, тоже.

— Ничего в этом необычного нет, — скромничает Вадим Тарабрин, к слову не так давно ставший командиром подразделения корпуса спасателей-волонтеров. — Все мы люди и должны помогать друг другу.

Надежда Шильман

Фото предоставлено В.Тарабриным