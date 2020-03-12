Как и кто сможет получить квартиру

Атырауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» вместе с АО «Жилстройсбербанк Казахстана» по программе государственного жилищного строительства «Нұрлы Жер» с 13 марта 2020 года начинает прием документов. Это направление по линии ЖССБК «Бақытты отбасы».

По условиям программы в этом раз могут участвовать граждане, состоящие на учете в списке нуждающихся в жилье по следующим категориям: многодетные семьи, имеющие четырех и более совершеннолетних детей. Включая детей до 23 лет, которые очно учатся в вузах, колледжах и других учебных заведениях. А также неполные семьи с несовершеннолетними детьми, если срок развода не менее трех лет, семьи, имеющие и воспитывающие детей с ограниченными возможностями.

Какие документы нужны? Это удостоверенинличности (оригиналы и копии), свидетельство о браке (расторжении, об установлении отцовства, форма №4), свидетельства о рождении детей (оригиналы и копии), справки об инвалидности при наличии, справки об отсутствии на праве собственности недвижимого имущества на всех членов семьи. А также справка о заработной плате за последние 6 месяцев.

Документы отправить по адресу г.Атырау, пр.Азаттык, 101а, окно №3.

Марина КУАНЫШЕВА