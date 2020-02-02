Кайрат Уразбаев рассказал где будут проходить рынки выходного дня

Как мы сообщали, новый аким Атырау Кайрат Уразбаев в субботу побывал на двух городских рыках — коммунальном «Сарайшык» и на рынке выходного дня в Жилгородке. После общения с горожанами Кайрат Уразбаев предложил организовать в воскресенье торговлю продуктами в новом микрорайоне Береке. Поскольку добираться оттуда до городских рынков иногда проблематично. Это предложение поддержали местные товаропроизводители и горожане. Но на этом решение проблемы с организацией доступной для людей субботне-воскресной торговли не закончилось. «Аким области дал поручение всеми возможными способами сдерживать цены на продукты первой необходимости. Этот вопрос находится на контроле Президента, правительства. Поэтому в Атырау будут задействованы все пути для сдерживания цен. Один из таких путей — проведение выездной рыночной торговли в разных микрорайонах города, а со временем и в пригородных населённых пунктах. Наши производители готовы к этому. Единственное, цены должны быть такие же, как на наших крупнейших городских рынках», — сообщил аким города Кайрат Уразбаев. Виктор Сутягин