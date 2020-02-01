Кайрат Уразбаев поручил 2 февраля провести ярмарку в новом микрорайоне

Сегодня на ярмарке с участием местных производителей и оптовиков возле спорткомплекса «Мунайши» горожанам было продано 19 тонн продукции.

Ознакомившись с ходом работы рынка «Сарайшык» и субботней ярмаркой, аким города Кайрат Уразбаев заявил: «Я поручаю организовать ярмарку в новом микрорайоне Береке. Также необходимо контролировать цены на продукты.

Для этого существуют все необходимые механизмы регулирования цен. В сельских округах цены на продукты питания первой необходимости должны соответствовать ценам центрального рынка».

Аким города также дал конкретные поручения по созданию условий для потребителей на рынке «Сарайшык».

И как сообщает акимат города Атырау: 2 февраля 2020 года с 09:00 до 13:00 часов состоится ярмарка с участием местных товаропроизводителей и оптовых поставщиков.

Место проведения: г.Атырау, мкр Береке возле дома № 1. (в районе АЗС «Арна» )