Кайрат Уразбаев обратился за помощью к горожанам

«Вокруг нашего города расположено несколько незаконных карьеров. При этом работы организованы масштабно, с привлечением большого количества тяжелой техники, отработаны схемы продажи за наличность.

Основные пользователи грунта – строительные компании.

Создана серьезная экологическая проблема.

С целью решения вопроса проведены обсуждения с разработчиками отведенных карьеров, представителями общественности, уполномоченными государственными службами, правоохранительными органами.

Владельцы законных карьер, имеющие соответствующие документы в районах трассы на Карабатан, Соколок, Тендык и в районе Алгабас обязались предоставлять списки транспортных средств работающих на договорной основе, обеспечивать их необходимыми документами.

С представителями государственных и правоохранительных органов отрабатывается порядок координации действий для предотвращения незаконной деятельности.

Будут применяться все законные меры пресечения нарушений.

Несанкционированные карьеры на сегодня имеются в районе Черной речки, микрорайонах Жулдыз 3, Оркен, Самал и Нурсая 3, в районе сел Таскала и Аксай.

Необходима поддержка горожан. Ваши сообщения через социальные сети (фото, видео фиксация) по фактам нарушений будут сразу же приняты. Тем временем мы в ближайшее время наладим контроль с применением дронов», — пишет на своей странице аким города.

Алма ТУРГАНОВА