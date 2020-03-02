Кайрат Уразбаев об обманутых в комплексе «Сункар»

Как сообщил аким города Кайрат Уразбаев на своей странице в Фейсбуке, по наиболее острым вопросам горожан, в том числе заданным через социальные сети проведены, рабочие встречи с жителями.

Жилой комплекс «Сункар» имеет серьезные претензии к застройщику (АО «Медицина), нет газа, не завершены работы по лифтам, перилам площадок. Нет подачи электроэнергии по постоянной схеме, не обустроены дворы, стоянки, детские площадки. Жилье дорогое, жители покупали квартиры на договорной основе и обмануты.

«Учитывая, что дом заселен и жильцы начали вынужденно использовать газовые баллоны, хотя это устная информация, нами с АО «ҚазТрансГаз Аймақ» начаты обследования газовых линий, газ в ближайшее время подадим. Продолжаем искать возможные варианты решения других вопросов», — пишет аким города.

Виктор Бакурский