Кайрат Уразбаев о безобразиях с вводимым жильем и газе в «Береке»

Как сообщил аким города Кайрат Уразбаев на своей странице в Фейсбуке, по наиболее острым вопросам горожан, в том числе заданным через социальные сети проведены, рабочие встречи с жителями.

Жалоба жителей нового микрорайона «Береке» (дом №37) на отсутствие газа рассмотрена на месте. Газ подан по 6 газовым линиям из 8, часть жителей отсутствует. Работы продолжим, так как часть жильцов с нарушением норм переделали газовые линии, создав дополнительные проблемы. По лифтам начато подключение. Есть большие претензии по качеству жилья, но подрядчики устраняют. В целом по качеству вводимого в городе жилья очень много безобразий. Этот вопрос на контроле. После завершения работ в этом домепереходим к дому №29, а далее приступим к работам по микрорайону «Жулдыз».

Виктор Бакурский