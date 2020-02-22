Из города вывезли больше 500 тонн строительных отходов

Напомним, на рабочей встрече 11 февраля акимомАтырау была поставлена задача перед коммунальными службами по обеспечению чистоты городских улиц. Определены 11 городских секторов, в каждом секторе назначен ответственный за санитарное состояние. Также организованы работы в сельских округах.

«В настоящее время идет капитальная очистка городской территории от строительных отходов. За неделю вывезено больше 500 тонн. Приняторешение бесплатно принимать от населениястроительный мусор на свалку. Теперь нет необходимости везти мусор в степь, создавая тем самым стихийные свалки. Совместно с местной полицейской службой выявляются нарушения санитарных и экологических норм, принимаются во внимание сообщения жителей, обеспечена постоянная связь с коммунальными службами. После предварительного предупреждения жителями и владельцами коммерческой недвижимости самостоятельно устранены десятки замечаний, 16 материалов были направлены в полицию для принятия соответствующих мер. Также активизирована работа с должниками оплаты услуг за вывоз мусора», — сообщил директор ТОО «Спецавтобаза» Алмас Изтлеуов.

Как проинформировали в пресс-службе городскогоакимата, планируется перевести все коммунальные службы на «Единый платежный документ», чтобы сформировать полную абонентскую базу коммунальных услуг. Рассматривается вопрос приобретений специальной техники и средств малой механизации. Идет подготовка к дождевому сезону. Попросив жителей принять участие в поддержании чистоты в городе и навести порядок в 5 метровой зоне от своего дома.