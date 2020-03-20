Хотите заняться авиамоделированием и посмотреть на Димаша?

Дворец молодежи и школьников в Атырау отстроен и уже готов принять посетителей. Пока из-за коронавируса торжественная презентация объекта и запись в секции откладываются.

Пятиэтажный дворец строился по заказу областного акимата на средства компании «Шеврон» два года, площадь здания почти 12 тысяч квадратных метров. Вот такое это огромное оригинальное знание из белого мрамора, которое будет на балансе городского отдела образования. Работать дворец будет по более тридцати направлениям -это плавание, спортивные залы, гимнастика, астрономия, скульптура, ораторскоеискусство, биохимическая лаборатория и многое другое.

Как сообщила пресс-служба акима Атыраукойобласти, здесь предусмотрена столовая, кабинет врача, интернет-центр и медиатека, класс для занятий ансамблей, класс для репетиции хора и оркестра, будут также работать секции волейбола,баскетбола, есть даже универсальный зал для мини-футбола.

Спортивные игры здесь будут оздоровительные иукрепляющие. Любителей точных наук ждуткабинеты авиа и ракетомоделирования, кабинет судомоделирования, лаборатории для компьютерной техники. Свое место найдут юные натуралисты, а также шахматисты, борцы и даже юные экологи.

Строители постарались сделать дворец сказкой, предусмотрев для детей все самое необходимое и безопасное. Кроме двух пассажирских и двух грузовых лифтов, в здании есть несколько лестниц, своя канализационно-насосная станция, автополивдля саженцев, свой трансформатор и цифровая котельная. В общем, это настоящий Дворец для нового поколения.

Один из тех, кто принимал участие в оформлении здания — молодой талантливый художник, преподаватель Малой академии искусств имени Н.Тлендиева Мейрбек Жагыпашев. Каждый зал, студию и кабинет он разрабатывал в соответствии с тематикой – казахский, английский, кабинет психологии, шахматный клуб и другие направления. Не забыл на одной из стен нарисовать портрет всемирного известного певца Димаша. Получилась точная копия молодого артиста.

Остается добавить, что Дворец молодежи и школьников построен вдоль проспекта Абулхаирхана по соседству с Ледовым дворцом.

Марина КУАНЫШЕВА,

фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА