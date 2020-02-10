Горячий баскетбольный февраль в Атырау

Продолжается серия домашних игр команды «Барсы Атырау» в рамках евразийской лиги. В прошлом матче международного чемпионата был повержен один из лидеров — белорусский «Борисфен» 82:74. Теперь на очереди три матча,которые окончательно решат судьбу финала четырех, который пройдет в столице Армении в начале марта. Сейчас команда из Казахстана «Барсы Атырау» твердо занимает вторую строчку чемпионата и имеет все шансы побороться за чемпионство в международном первенстве. На пути нашего клуба стоят три команды, которые отлично мотивированы и тоже имеют шансы попасть в финал четырех, при условии поражения нашей команды, а значит выкладываться они будутна все сто процентов!

11 февраля «Барсы Атырау» принимает команду «МГАФК» из Малаховки (Россия), матч начинается в 19:00 и пройдет в СДЮШОР -1 (Авангард 4 мкр, 4б). 13 февраля в спорткомплексе АГУ им. Досмухаметова «Барсы Атырау» примет тульский “Арсенал” (Россия), матч начнется в 19:00. И в субботу, 15 февраля, в спорткомплексе АГУ им. Досмухаметова “Барсы Атырау” сразятся с командой “Урарту” (Ереван, Армения). Матч начнется в 17 часов по атыраускому времени.

Кстати, у всех, кто придет на матч в эту субботу, будет возможность поздравить команду с днем рождения. Клубу в этот день исполняется 17 лет.Конечно, без сюрпризов и подарков не обойдется.

Евразийская Лига — первое официальное соревнование, проводимое между командами, представляющими ЕАЭС. Лига получила официальную поддержку ФИБА. В рамках розыгрыша Лиги игроки, являющиеся гражданами стран ЕАЭС, не являются легионерами в любой команде, что соответствует положениям по трудовой миграции, прописанными в документах Союза. Игры проводятся по разъездной системе. Это будет способствовать развитию отношений между странами в области спорта и баскетбола в частности.

Виктор Бакурский