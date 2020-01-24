Год без легенды

Прошел год, как от нас ушла легенда журналистики АБДИЛЬДА МУКАШЕВ.

Легенда не только нашей гурьевско-атырауской журналистики. Без всякого преувеличения минимум казахстанской, а скорее и постсоветской. Ушёл человек, на ровном месте создавший газету, ставшую первой в регионе и узнаваемой во всем Казахстане. Создавший вроде региональный сайт, который долгие годы прочно стоит в числе самых популярных в стране. Но не это важно. Важно, что ушёл умный, красивый, легкий человек. Кажется, он сделал всё, что бог позволяет сделать на земле смертному. Создал дело, построил много домов, сумел разновозрастных сыновей сделать друзьями и своими товарищами. Всего и не перечислишь. Ушёл без званий и наград. Как он шутил, только пионерский и комсомольский значки. Но не награды и звания красят человека. Вспомним ли мы многих из тех, кто ежегодно получает орден или медаль к празднику? Нет. Только удивимся, увидев иконостас. За ним пошло то, что не измеряется наградами и званиями — признание сделанного. И память. С уходом Абдильды я убедился в этом в очередной раз. Говорят, что время что-то там стирает. Нет, не правда. Прожитый без Абдильды год это доказал. Та брешь, которая образовалась с его уходом в душе, ничем так и не заполнилась, так и зияет пустотой. Но периодически, по какому-то случаю или даже без случая, в этой душевной бреши вдруг возникает облик Абдильды, с его неизменной улыбкой. Ну чего у тебя нового? Как дела? – как бы спрашивает он. И я ведь мысленно отвечаю. Так что и не ушел мой друг никуда. Здесь он, со мной. Просто стало вот так, как пожелал Всевышний.

Виктор Сутягин