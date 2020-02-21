Где в субботу пройдет ярмарка районов

В пресс-службе городского акимата сообщили, что 22 февраля на рынке «Сарайшык» пройдет ярмарка районов. Сельхозпродукцию на нее представят крестьянские хозяйства из всех районов нашей области.

Завтра же состоится открытие оптового павильона в 4-ой секции коммунального рынка «Сарайшык» .Адрес рынка: улица Маден 1А, коммунальный рынок «Сарайшык».

Напомним, акимат города Атырау сообщает, ⠀ что ярмарки выходного дня 22 февраля пройдут в мкр. Жилгородок возле стадиона «Мұнайшы». А также в селе Акжар Аксайского сельского округа- возле магазина «Тұрмыс». ⠀

23 февраля в мкр. Береке — возле дома №1 и в мкр. «Балықшы» по ул. Құнанбаев 26А., возле магазинаАққу состоится ярмарка с участием местных товаропроизводителей и оптовых поставщиков. ⠀

Приглашаем к участию в ярмарках местных товаропроизводителей, а также крупных оптовиков продуктов питания. ⠀

Для получения дополнительной информации просим обращаться по телефонам 32-01-62, 87789187210 или же по адресу город Атырау ул. Махамбета 72. Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Атырау.

Виктор Бакурский