Где улучшилось движение автобусов

Городской акимат, изучив большое количество полученных замечаний и предложений по работе городского общественного транспорта, принял ряд решений. Об этом горожанам на своей странице в Фейсбук сообщил аким города Кайрат Оразбаев.

В числе решенных вопросов — регулирование маршрутов движения автобусов. Так, в направлении Кенозекского сельского округа на маршруте №51 увеличено количество микроавтобусов с 2 до 6 единиц. До конца марта их число будет увеличено до 10 единиц. На сегодня фактический интервал на маршруте составляет 20 минут. Маршрут №50, который курсирует в сторону аула Дамбы и Атырауского сельского округа продлен до Авангарда, а маршрут №57 продлен до Дамбы. Количество автобусов на нем увеличено до 11 единиц с интервалом движения в 15 минут. На маршруте №53 путь, которого пролегает в аул Аксай и Кайршахтинский сельский округ, также ходят уже 5 автобусов, из них только 3 до поселка Бесикты. Количество подвижного состава здесь также планируется увеличить начиная с 10 апреля. Лучше стал ходить транспорт на маршруте №52, интервал сокращен до 25 минутза счет увеличения количества автобусов до 5 единиц.

— В ближайшее время к нам поступят 58 автобусов из 170 закупленных. Автобусы работают на сжиженном метане, выделена земля под строительство заправки. Уже в этом году все автобусы будут максимально приспособлены под потребности граждан с ограниченными возможностями, в том числе для оборудованыгромкоговорящей связью, заказаны мониторы с бегущей строкой, — сообщил аким города.

Тимур КАЗИЕВ