Газовая труба стала турникетом в старенькой многоэтажке

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В редакцию «Прикаспийской коммуны» обратился Николай Вахмистров. Мужчина предоставил фотоснимки, на которых видно, в каком ужасном состоянии находится пятиэтажный дом по ул.Баймуханова, 43. Многие атыраусцы  знают этот дом – он находится за остановкой «Привокзальный», когда направляешься в сторону города. В этом доме – донерная, масса шаговых магазинчиков. Но никто, кроме жильцов, даже не представляет – в каком ужасающем состоянии «внутренности» этой многоэтажки.  

— Подвал парит, в подъезде – бардак. А газовую трубу вообще используют как турник! – говоритНиколай. – Я газовиков вызывал, а они говорят: мол, ведь ещё не сломали?! Щит электрический – открыт. Второй этаж — вообще туалет. Нижние этажи заняты магазинами. Я думаю, что их владельцы должны что-то предпринять. И не знаю, что мне делать?

Николай Вахмистров сейчас житель Актау, а  в этом доме проживают его престарелые родители и по приезду сюда он пришел в шок от увиденного в этой многоэтажке.

— У них даже  нет КСК, дом как отшельник! В акимат сколько раз — звонили, но реакции нет, — посетовал  Вахмистров, предоставив снимки дома.

Надежда Шильман

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