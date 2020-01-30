Экологи приостановили работы на набережной Урала

В специализированном межрайонном экономическом суде Атырауской области было рассмотрено гражданское дело по иску РГП «Департамент экологии по Атырауской области» к ТОО «КА-СТРОЙ ЛТД» о запрещении работ на набережной реки Урал, сообщила сегодня пресс-служба Атырауского областного суда.

В иске истец в лице областного департамента экологии просит запретить проведение берегоукрепительных работ на реке Урал до получения положительной оценки экологической экспертизы на их влияние на окружающую среду. Решением суда исковые требования удовлетворены, постановлено запретить работы. Напомним, в Атырау ведутся работу по строительству и реконструкции набережной р.Урал. Генеральным подрядчиком работ является ТОО «КА –Строй ЛТД». Прежде сообщалось, что сроки строительства по обновлению набережной — 25 октября 2018 г. — 25 апреля 2020 года. Заказчиком по реконструкции набережной выступает областное управление строительства, инвестор – NCOC, проектировщик – ТОО «ПК «Арнай», технадзор осуществляет ТОО «Азия Рейтинг», подрядчик – строительная компания ТОО «КА Строй ЛТД». Летом 2019 года работы местами были приостановлены. Как тогда сообщили «ПК» в областном управлении строительства по объекту «Благоустройство набережной г.Атырау, участок от моста проспекта Бейбарыс до территории планируемого Молодежного парка (рядом с АГУ им. Х.Досмухамедова, появились вопросы к генеральному проектировщику ТОО «ПК «Арнай». Позже генпроектировщик предоставил проектные решения по возникшим вопросам и работа была возобновлена на всех участках. На этот раз вопросы возникли у экологов.

Тимур КАЗИЕВ