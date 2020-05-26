Дорога знает, но молчит

В Атырау положили новый асфальт, не убрав остатки старого. Это выяснилось при проверке качества автомобильной дороги по ул. Курмангазы, подрядчиком строительства которой является ТОО «Атырауинжстрой – АИС», сообщает пресс-служба департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области.

По информации пресс-службы областной Антикоррупционной службы, запланированный сотрудниками данного ведомства рейд был проведен в рамках проекта «Сапалы жол» совместно со специалистами Атырауского областного филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» (далее по тексту – НацЦентр) Комитета автомобильных дорог РК. Проверку качества построенной дороги осуществили с помощью профессионального лабораторного оборудования НацЦентра.

Для контроля качества после сдачи в эксплуатацию автомобильной дороги отбираются пробы так называемого керна — верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. При этом осуществляется забор нескольких серий кернов – по три вырубки в одном месте. Керн отбирается на всю толщину асфальта и должен составлять по длине 30 см. В него, как правило, входят все слои дорожного покрытия. Это происходит из-за сцепления между слоями, которое обеспечивается подгрунтовкой и не позволяет отобрать только верхний слой.

Таким образом, в ходе мониторинга было изъято три керна по 26, 26,5 и 23 см. Однако, согласно протоколу испытаний, они не соответствовали стандарту в 30 см. Необходимо отметить, что НацЦентром были также обнаружены нарушения норм асфальтирования в части возведения нового асфальта, при котором не были сняты остатки старого. Таким образом, подрядной компанией ТОО «Атырауинжстрой – АИС» было возведено автомобильное полотно в нарушение требований ГОСТ и СНИП по подготовке поверхностей.

Также было проверено водонасыщение самого керна, определен коэффициент уплотнения смеси, оценены геометрические параметры дороги: ширина, уклоны, протяженность и другие. По итогам экспертизы, согласно протоколу испытания НацЦентромвынесено решение о несоответствии изъятых кернов требованиям норм асфальтирования. По выявленным нарушениям подрядчику и государственному органу выданы предписания с указанием сроков и способов их устранения.

В настоящее время подрядчик в лице ТОО «Атырауинжстрой – АИС» намеревается устранить эти недостатки за свой счет.

Кроме того, подрядная компания должна исправить нарушения, выявленные в ходе мониторинга в сентябре 2019 года по ул. Курмангазы, близ рынка Мерей. После проведенного рейда департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области, в целях обсуждения итогов мониторинга, провел рабочую встречу с участием акима г. Атырау КайратаУразбаева. В ходе встречи были указаны недостатки в дорожном строительстве, выявленные по ул. Курмангазы в г. Атырау, которые произошли из-за отсутствия должного контроля со стороны ответственных государственных органов и ненадлежащего исполнения подрядными компаниями принятых обязательств.

Тимур КАЗИЕВ