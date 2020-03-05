До 100 тыс человек в сутки возрос пассажиропоток в Атырау

Электронная система билетирования, ввнедренная на общественном транспорте нефтяной столице, продолжает показывать свою эффективность, сообщает служба по связям с общественностью и СМИ ТОО «SmartQala».

На сегодня активными пользователями smart-карт являются свыше 180 тысяч жителей Атырау и его пригорода. Из них 80 тысяч человек — это льготные категории граждан.

Как рассказал директор компании ТОО «SmartQala» Болат Жамашов, в выявлении наиболее полной картины о пассажиропотоке на общественном транспорте Атырау большую роль сыграло введение дифференцированного тарифа.

До того, как мы ввели электронную систему билетирования официальный пассажиропоток в автобусах составлял 20 000 человек в сутки. В начале марта эта цифра составила свыше 100 тысяч пассажиров. Получается, что за пол года благодаря совместным усилиям удалось вывести из тени порядка 80 000 человек, — рассказал Болтат Жамашов.

По словам Болата Жамашова, пассажироперевозки удалось сделать наиболее прозрачными благодаря активной слаженной работе Контрольно-ревизионной службы, сотрудников МПС и местных исполнительных органов. Только за последний месяц после профилактических рейдов было выведено из тени свыше 10 000 пассажиров.