Четыре дома планируют отремонтировать на средства местного бюджета

Город, Новости Атырау

Об этом сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Бауыржан Тухфатов на селекторном совещании с участием акима области Махамбета Досмухамбетова, сообщает Региональная служба коммуникаций.

—  Капитальный ремонт планируется провести на средства местного бюджета и за счет возвратных средств. Для этого из местного бюджета было предусмотрено 200 млн тенге. В этом году капремонт проведут в четырех жилых домах – в Привокзальном, 3а, дом №25, в микрорайоне Авангарде-2, дом №16, в  СМП-136, дом №3 и №5, — сказал Б. Тухфатов. 

Кроме этого, готовятся проектно-сметные документации по модернизации 19 многоэтажных жилых домов, на общую сумму 927,4 млн тенге.

Напомним, в прошлом году на средства местного бюджета и возвратных средств были отремонтированы 13 домов.

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