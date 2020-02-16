Жителям пострадавших при пожаре квартир предоставят жилье

Город, Новости
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-В пятиэтажном доме по улице Махамбета, где полностью сгорела кровля, несколько квартир пришли в негодность. Мы были готовы разместить людей вчера, но в суматохе, наверное, люди это не поняли, разойдясь по родным и знакомым. Сегодня жители двух сгоревших квартир обратились с такой просьбой. Одна семья  будет временно размещена в одном из домов в микрорайоне Жулдыз. Решается вопрос с жительницей еще одной квартиры. Пытаемся ей подыскать место где-то поближе, поскольку она одинокая. Но по любому без крова никто не останется-, — сообщил заместитель акимагорода Атырау Улугбек Тналиев. 

Виктор Сутягин

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