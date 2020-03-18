Атырауские дети побывают в Париже и Лондоне

Город, Новости

Дети, посещающие занятия дополнительного образования, в условиях карантина смогут побывать на виртуальных экскурсиях. 

Согласно рекомендациям, педагогидополнительного образования в условиях карантина будут проводить обучение в удаленном режиме с применением информационно-коммуникационных технологий. По информации областного управления образования, в список видео уроков входят  видео занятия по техническому творчеству и робототехнике, посещение музеев, зоопарков и виртуальные экскурсии. И  не только по музеям Казахстана, но и Парижа, Лондона и Мадрида.

Анжелика КИМ

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