Атырауские дети побывают в Париже и Лондоне

Дети, посещающие занятия дополнительного образования, в условиях карантина смогут побывать на виртуальных экскурсиях.

Согласно рекомендациям, педагогидополнительного образования в условиях карантина будут проводить обучение в удаленном режиме с применением информационно-коммуникационных технологий. По информации областного управления образования, в список видео уроков входят видео занятия по техническому творчеству и робототехнике, посещение музеев, зоопарков и виртуальные экскурсии. И не только по музеям Казахстана, но и Парижа, Лондона и Мадрида.

Анжелика КИМ