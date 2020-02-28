Атырау накрыла пыльная буря

Департамент по ЧС накануне предупредил, что на регион надвигается штормовой ветер. С утра порывы ветра в отдельных районах достигали 20 метров в секунду.

На областной центр обрушилась пыльная буря. Видимость снизилась, часть водителей передвигаются по городу с включённой аварийной сигнализацией.

Пыль ветер несет из степи. Уходящая зима была бесснежной. Почва, не получившая влаги, сухая. Тем временем температура воздуха в предпоследний зимний день прогрелась до плюс 11 градусов. На деревьях набухают почки, из земли появились ростки растений.



Виктор Бакурский