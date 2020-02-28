Атырау накрыла пыльная буря

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Департамент по ЧС накануне предупредил, что на регион надвигается штормовой ветер. С утра порывы ветра в отдельных районах достигали 20 метров в секунду.

На областной центр обрушилась пыльная буря. Видимость снизилась, часть водителей передвигаются по городу с включённой аварийной сигнализацией.                     

Пыль ветер несет из степи. Уходящая зима была бесснежной. Почва, не получившая влаги, сухая.                                                    Тем временем температура воздуха в предпоследний зимний день прогрелась до плюс 11 градусов. На деревьях набухают почки, из земли появились ростки растений.      

        
Виктор Бакурский 

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