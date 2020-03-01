4.5 тысячи блинов от «Былины»

Четыре с половиной тысячи блинов напекли в русском этнокультурном объединении «Былина» и накормили горожан в ретро-парке в последний день Масленицы. В этом году Прощеное воскресенье — завершающий день масленичной недели — словно «по заказу» совпал с Днем благодарности и юбилейным, 25-м празднованием Дня рождения Ассамблеи народа Казахстана. Наверное, поэтому главный организатор праздника — русское этнокультурное объединение «Былина» подготовилось основательно и масштабно, а помогали в этом члены сообщества людей и машин «Drive Atyrau».

В ДК Курмангазы развернулась официальная часть праздника — было рассказано об истории Масленицы, а также о Дне благодарности и появлении в нашей стране Ассамблеи народа Казахстана. Танцы и песни — само собой, а еще «Былина» пригласила удивительных соседей — ложкарей из Уральска, которые просто взорвали зал своими выступлениями. — Я даже не знала, что на деревянных ложках можно играть, да еще так здорово! — удивляется 10-летняя Аня, воспитанница областной детской деревни семейного типа «Шанырак».

На Масленицу эти ребята — всегда основные гости у «Былины». Вкусная часть праздника была организована в ретро-парке, где горожане и гости Атырау смогли отведать блинов с джемом, сгущенкой и… красной икрой! По словам лидеров «Былины», на нынешнюю Масленицу напекли рекордное количество блинов — 4500, кроме того, накормили желающих булочками, печеньем, бубликами и, конечно, напоили горячим чаем из настоящего тульского самовара. А еще были спортивные состязания, песни, пляски и веселье — в общем, все как положено на широкую Масленицу. На данный момент гуляния всё еще продолжаются.

Посильную помощь в организации Масленицы также оказало автосообщество «Atyrau 06 region»

Надежда Шильман