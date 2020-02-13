Слово о педагоге и матери

12 февраля 2020 года ушла из жизни горячо любимая мама, бабушка, уважаемый педагог Туякбаева Клавдия Утесовна.

Туякбаева Клавдия Утесовна родилась 20 декабря 1942 года в совхозе Калдыгайты Каратюбинского района Уральской области. После окончания средней школы поступила в Уральский педагогический институт, став педагогом с высшим образованием.

Трудовой путь начала учительницей начальных классов в средней школе №499 города Гурьева. Преданность избранной профессии, способность вбирать и применять в работе все новое, передовое, стремление передавать ученикам не просто знания, а взращивать в юных душах ростки добра – такие качества ей были присущи, такой она запомнилась коллегам. Быть счастливой и сделать счастливыми других – таким было ее жизненное кредо. Дальше ее педагогическая деятельность продолжилась в школе имени Калинина, технической школе-гимназии и в школе имени Крупской. Неустанно трудившаяся на ниве просвещения, воспитания юного поколения – будущего страны, она в 1998 году вышла на заслуженную пенсию. Посвятив себя делу образования, воспитав несколько поколений достойных граждан, она была узнаваемой, уважаемой личностью в данной отрасли, пользовалась непререкаемым авторитетом у воспитанников и их родителей. Кроме многочисленных Почетных грамот и Благодарственных писем городского отдела и областного управления образования, она в 1994 году удостоилась самого почетного звания в этой отрасли – нагрудного знака «Отличник образования Республики Казахстан».

Она была Матерью, достойно воспитавшей четырех сыновей, источником радости, счастья в семье. Ее любили внуки за человеческие тепло и свет.

Она ушла, но осталась память о ней.

Прощание с Клавдией Утесовной Туякбаевой состоится 14.02.2020 в 10.00 по адресу: Мкр Атырау, улица Агайын Шаудерова, дом 38

3 и 7 дней 16 февраля в ресторане «Континенталь» в 10 часов.