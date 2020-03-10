Ждёт ли нас подорожание товаров

Большая часть продуктов и товаров не должна подорожать из-за изменения курса тенге, заявил министр национальной экономики Руслан Даленов, передает Tenginews. kz

«Большая часть продовольственных товаров, по информации сельского хозяйства, производится здесь, привязана к местным ресурсам. Поэтому в результате изменения именно курса доллара к тенге изменений (в цене. — Прим.) быть не должно. Другие факторы, конечно же, могут влиять на продтовары, сезонность, товарные препятствия и так далее. Отсутствие конкуренции, сговоры, все это тоже может влиять на цены», — сообщил Даленов на брифинге в правительстве.

По его словам, влияние курса тенге к доллару ограничено у тех продуктов, которые производятся за счет внутренних ресурсов.

«Что касается непродовольственных товаров — техники, электронной техники, фармации и так далее, где производство внутреннее отсутствует либо не на должном уровне, конечно, влияние курс оказывает. Но здесь мы это проходили и в 2009 году, и в 2016 году, оно разнонаправленное. Существует институт контрактования в сфере фармации, единый дистрибьютор уже основную продукцию законтрактовал.

Что касается электроники, как правило, мировые бренды заранее учитывают локальную составляющую о том, что цена должна соответствовать внутренним возможностям спроса. Поэтому по непродовольственным товарам, как правило, цены на электронику остаются в прежнем диапазоне», — заверил министр.