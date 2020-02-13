Зарабатывающие меньше 240 тыс. тенге будут получать больше

Ставки индивидуального подоходного налога пересмотрят в Казахстане. Прогрессивную шкалу по ИПН депутатам Сената представил директор Департамента налоговой и таможенной политики МНЭ Азамат Амрин.

«Разработана шкала ставок на основе данных по заработной плате предыдущих годов, которая предполагает такие ставки — 0, 10, 15, 17 и 20 процентов. При внедрении такого подхода для 4,6 миллиона плательщиков ИПН уменьшится, нагрузка уменьшится, то есть это работники с заработной платой до 100 тысяч тенге. В целом значительное снижение ИПН коснется всех граждан с заработной платой до 240 тысяч тенге. Налоговая нагрузка останется на прежнем уровне примерно у 300 тысяч человек с заработной платой от 250 до 300 тысяч тенге. Увеличение налоговой нагрузки свыше 50 процентов коснется около 190 тысяч работников с заработной платой свыше 500 тысяч тенге», — пояснил Амрин.

Он пояснил, что дополнительные поступления в бюджет от предлагаемой прогрессивной шкалы обложения ИПН составят почти 55 миллиардов тенге. По его словам, прогрессивное налогообложение целесообразно вводить только вместе со всеобщим декларированием.