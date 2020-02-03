Выросла стоимость электроэнергии для населения и бизнеса

Новости, Экономика
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В Атырау антимонопольной службой принято решение по тарифам на электроэнергию. Они возрастут  как для населения, так и для  юридических лиц.   Для населения электроэнергия подорожает на 4,5%. Если платили за кВтч 4,87 тенге, теперь будем отдавать  5,10 тенге.

– Антимонопольное ведомство утвердило тариф для населения в размере 4,55 тенге (без НДС), повышение составило 4,5 процента, – сообщила директор ТОО «Атырау Энергосату» Эльмира Исембергенова. Таким образом, население вместо прежних 4,87 тенге (с НДС) будет платить 5,10 тенге.

В заявке на повышение тарифа (без учета НДС в размере 12%) для потребителей – юридических лиц, использующих электрическую энергию для производства товаров, работ и предоставления услуг, тариф планировали повысить на 10,5%, что составило бы 18,89 тенге за кВт/ч. Однако новый тариф утвердили в размере 18,68 тенге. Для предпринимателей, занимающихся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, новый тариф составил 15,07 тенге.

 Светлана НОВАК

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