Выплаты долгов по кредитам приостановят

Приостановить выплату долгов по кредитам на время ЧП поручил Касым-Жомарт Токаев на заседании государственной комиссии по чрезвычайному положению, сообщает Акорда.

«На период действия чрезвычайного положения, помимо уже принятого запрета на начисление штрафов и пеней, следует приостановить выплату сумм основного долга и вознаграждения по всем займам населения, пострадавшего от кризисных явлений.

От банков я ожидаю полного понимания и гражданской солидарности.

На фоне ухудшающейся ситуации с личными финансами многие граждане вынуждены обращаться за беззалоговыми кредитами в небанковские организации – к ломбардам, онлайн кредиторам, микрофинансовым организациям.

Поэтому критически важно навести порядок в данном секторе. Обман граждан недопустим», — сказал президент.