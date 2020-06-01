В весеннюю путину выловлено 6.5 тыс тонн рыбы

По информации управления рыбного хозяйства Атырауской области, на весеннею путину в текущем году по Урало-Каспийскому бассейну была выделена квота на вылов 7434 тонн рыбы (в Каспийском море – 3 190 тонн, в Урале – 2 223 тонны, на Кигаче – 2 021 тонна).

«Если сравнить этот показатель с прошлым годом, то в этом нашими рыбаками было выловлено на 794 тонны рыбы больше (в 2019 году — 5 698 тонн)», — сообщили в управлении рыбного хозяйства.

Проинформировав, что большая часть выловленной рыбы -около 5000 тонн, была переработана. Из них 4069 тонн экспортировано в Россию, Украину, Азербайджан, Израиль.

Наша справка. В настоящее время в Атырауской области добычей и переработкой рыбы занимаются 18 производственных предприятий различных форм собственности. В 2020 году для двух рыбоводных заводов в целях выполнения государственного заказа было выловлено 269 производителей осетровых пород. В прошлом году — 241 рыбина. Эти два завода ежегодно выпускают в Каспийское море более 7 млн. штук молоди рыб осетровых видов, выращенных в прудах.