В Атырау приостановили строительство 12 многоэтажек

Новости, Экономика
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Такую информацию на брифинге обнародовал руководитель управления департамента по противодействию коррупции Атырауской области Жанибек Каражанов. 

По его словам, ревизионная комиссия провела аудит использования бюджетных средств, направленных   на возведение 12 многоквартирных жилых домов. При проверке проектно-сметной документации по 12 бюджетным жилым домам были выявлены серьезные   нарушения.  Строительство домов пришлось приостановить, а средства возвратить в бюджет.

Всего аудит прошли бюджетные средства на общую сумму более 50 млрд. тенге. Выявлено нарушений на сумму 7,3 млрд. тенге.

Виктор Бакурский

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