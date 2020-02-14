Стратегический водовод «Астрахань-Мангышлак» практически без охраны

Магистральный водовод «Астрахань-Мангышлак», питающий нашу и Мангистаускую области, охраняет компания, не имеющая ни людских, ни технических ресурсов, ни оружия.

Об этом стало известно в ходе экстренного заседания общественного совета по противодействию коррупции при Атыраускомобластном филиала партии «Nur Otan».

Как сообщил председатель общественного совета Сайын Куанышев, центральный аппарат партии «Nur Otan» поручил рассмотреть обращение ТОО «ГБР Сункар Секьюрити» по поводу нарушений в тендерных процедурах на стратегическом обьекте ТОО «Магистральный водовод». В ноябре прошлого года ТОО «Магистральный водовод» на портале закупок «Самурык Казына» провело тендер на охрану водовода протяженностью 2000 км. В результате из двух участников победителем стала компания ТОО «Туран групп секьюрити», предложив цену ниже на 10 млн. тенге. ТОО «Сункар секьюрити», не согласившись с таким результатом, направило заявления во все инстанции, в том числе в партию и организаторам тендера. На сегодня результаты тендера отменены, готовится новый тендер.

Для разбирательства партийцы создали рабочую группу, руководитель которой Роман Максутов разъяснил ситуацию.

В ходе расследования партийцы убедились, что «Туран групп секьюрити» на охранном рынке появилось недавно, в Атырау, как налогоплательщик зарегистрировался, буквально, перед тендером в октября 2019 года. По адресу юридического лица располагалась квартира, в которой никого не оказалось. Соответственно, проверить их материальную базу и людские ресурсы не оказалось возможным. Между тем, юрист ТОО «Сункар секьюрити» Аман Калабаев, детально изучивший возможности оппонента, заявил, что компания образовалась в прошлом году, имеет в своем составе 26 работников, у некоторых из них просроченные лицензии, у них всего две единицы оружия, вместо положенных 25 на 2000 км водовода.

Представитель ТОО «Магистральный водовод»Гани Батырханов, в свою очередь, сообщил, что тендерные документы у победителя были в порядке и они предложили меньшую сумму. То есть все нормы были соблюдены.

Партийцы, резюмируя обсуждение, отметили, что результаты тендера вызывают сомнения и подозрения о возможных рисках коррупционного характера.

Алма ТУРГАНОВА