Сегодня изменились правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля начали действовать новые правила провоза наличных денег через границу, сообщили Sputnik. в Федеральной таможенной службе РФ.

Нововведения касаются физических лиц. Теперь необходимо не только декларировать перевозимые средства, если их сумма превышает 100 тысяч долларов, но и подтверждать их происхождение. Требование также распространяется на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, которые можно обналичить.

Для объяснения происхождения средств можно представить банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита либо документы, подтверждающие совершениегражданско-правовых сделок (например, наследования или дарения).

«В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается», — говорится в публикации.

Решение о новых правилах было принято Евразийской экономической комиссиейв августе 2019 года. Ожидается, что они помогут остановить перемещение наличных средств, которые могут использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.

Евразийский экономический союз — действующее с 2015 года международное интеграционное экономическое объединение. В него входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.