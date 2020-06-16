Почему закрывают обменники

С 1 июля 2020 года вступают в силу новые требования к уставному капиталу обменников: в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, городах областного значения уставный капитал увеличен до 100 млн тенге; в других регионах – до 50 млн тенге. Об этом пишет kapital.kz.

«Некоторые игроки рынка не смогли достичь этой планки. Например, если основываться на данных Нацбанка, с начала года число небанковских обменных пунктов в Нур-Султане сжалось с 63 до 43, в Шымкенте – с 66 до 47, в Алматы – с 187 до 170. С моей точки зрения данная динамика напрямую связана с новыми требованиями Нацбанка. Уточню, в этих трех городах планку по уставному капиталу в 100 млн тенге обменники должны были достичь с 1 апреля», – рассказал глава Ассоциации обменных пунктов РК Арчин Галимбаев.

Еще одной причиной, из-за которой закрылись обменники, стало требование иметь в кассе или на счете сумму, равную уставному капиталу. Этот запас необходим на случай возникновения ажиотажного спроса на валюту. В Казахстане были такие ситуации, когда тенге резко ослабел, напомнил собеседник. Пункты Нур-Султана, Алматы и Шымкента уже должны выполнять это требование. О снижении уставного капитала в Ассоциацию обменных пунктов РК поступает множество запросов от владельцев обменников.

«Основная масса писем приходит от руководителей обменных пунктов из регионов: Тараза, Талдыкоргана, Костаная. Они просят пересмотреть размер уставного капитала, поскольку не все пункты смогут его нарастить до 100 млн тенге. Все эти письма мы рассматриваем. Сейчас готовим обращение в Нацбанк с просьбой пересмотреть эту норму», – рассказал он.

Члены ассоциации предлагали изменить планку по уставному капиталу для регионов до 10 млн тенге.

«Это оптимальная планка, ее в силах достичь большинство участников рынка. Мы этот вопрос около года обсуждаем с Нацбанком, но пока не можем найти компромисс», – заметил Арчин Галимбаев. Больше месяца обменные пункты не работали из-за действия в стране режима ЧП и карантина. С 4 мая обменникам разрешили совершать операции с 10:00 до 15:00. Позже в Нур-Султане и Алматы ввели график работы с 9:00 до 20:00 часов. «Изменение времени работы обменных пунктов снизило их оборот на 20-30%. Это касается круглосуточных обменников», – отметил Арчин Галимбаев.

По его словам, несмотря на введенный карантин, владельцы помещений не отменили арендную плату и платежи за охранные услуги.

«В среднем аренда помещения одному обменному пункту в Алматы в центре города обходилась в 300 тыс. тенге в месяц», – пояснил Арчин Галимбаев.

Он также добавил, что некоторые руководители обменных пунктов поддержали своих сотрудников в период действия режима ЧП и продолжали выплачивать им зарплату.