Не допустить роста цен на продукты призвал коллег Владимир Розметов

20 тонн картофеля и лука отправлены из крестьянского хозяйства «Атырау Агро Онемдери» на реализацию в Курмангазинский район. Вся партия будет продана жителям сел без торговой накрутки — по 70 тенге.

«В условиях чрезвычайного положения в стране предприниматели должны помогать людям, не поднимать цены, не наживаться в такой сложной ситуации. Надеюсь, что нашу инициативу поддержат другие бизнесмены Прикаспия и тоже реализуют часть выращенной продукции без накруток. Это поможет не допустить роста цен. Это очень важно, учитывая нынешнее положение в стране», -говорит глава крестьянского хозяйства Владимир Розметов.

В настоящее время стоимость картофеля в городе 90-130 тенге за килограмм, в «дорогих» супермаркетах -170.

Светлана НОВАК