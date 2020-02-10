На химкомплексе установлена ректификационная колонна

Новости, Экономика
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На строительной площадке интегрированного газохимического комплекса   установлено самое крупное по габаритам оборудование – ректификационная колонна  разделения пропана/пропилена. Для подъёма крупногабаритного оборудования был использован гидравлический портальный кран грузоподъемностью 3200 тонн, доставленный на стройплощадку на 100 грузовых автомашинах. Смонтирован вспомогательный гусеничный кран грузоподъемностью 750 тонн. Процесс подъема колонны (длина – 105 метров, вес- 1100 тонн, диаметр- 8,4 метра)  продолжался 12 часов. 

Виктор Сутягин

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