На химкомплексе установлена ректификационная колонна

На строительной площадке интегрированного газохимического комплекса установлено самое крупное по габаритам оборудование – ректификационная колонна разделения пропана/пропилена. Для подъёма крупногабаритного оборудования был использован гидравлический портальный кран грузоподъемностью 3200 тонн, доставленный на стройплощадку на 100 грузовых автомашинах. Смонтирован вспомогательный гусеничный кран грузоподъемностью 750 тонн. Процесс подъема колонны (длина – 105 метров, вес- 1100 тонн, диаметр- 8,4 метра) продолжался 12 часов.

Виктор Сутягин