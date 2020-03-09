Курс доллара в обменниках подскочил до 397 тенге

Стоимость тенге обвалилась вслед за извещением о провале сделки по ОПЕК+ и падением цен на нефть.

Часть обменников ещё не определилась, по какой цене теперь продавать доллары / Фото Informburo.kz

В Нур-Султане открывшиеся 9 марта обменники продают доллары по цене 391-395 тенге: информацию можно отследить на сайте kurs.kz. При этом курс доллара на выходные составлял 382,05 тенге, то есть разница составила 13 тенге.

В обменниках Алматы цена доллара ещё выше и доходит до 398 тенге, в Шымкенте до 397 тенге.

Тенге обрушился вслед за ценой на нефть, а та, в свою очередь, после сообщения о том, что переговоры министров стран ОПЕК+ в Вене завершились провалом.

По данным источников агентства Reuters, Россия и Саудовская Аравия не смогли найти компромисс, несмотря на несколько раундов двусторонних переговоров. Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в сутки до 10-11 млн баррелей в апреле из-за срыва переговоров, сообщает Bloomberg.

В России рубль после этого подорожал до 72,4 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года), сообщает РИА «Новости».

9 марта выходной день в Казахстане, банки не работают, и официальный курс тенге можно будет узнать только 10 марта.