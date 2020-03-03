Коронавирус и строительство газохимического комплекса

В связи с закрытием таможенного перехода «Хоргос» на китайско-казахстанской границе на строительстве интегрированного газохимического комплекса в Карабатане возникла задержка с поставкой различного оборудования. Завершение строительства объекта планируется в 2021 году.Проект стоимостью около двух миллиардов долларов США нацелен на производство до 500 тыс. тонн полипропилена в год.

«Не секрет, что на нас влияет ситуация, связанная с коронавирусом. Испытываем задержки с доставкой оборудования, но в любом случае такое положение дел – временное явление. Комплекс обязательно будет запущен», — сообщил заместитель председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» по переработке и маркетингу – председатель правления ТОО «KPI lnc» Данияр ТИЕСОВ.

Светлана НОВАК