Комплекс по производству полиэтилентерефталата построят в Атырау

Новости, Экономика

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК, в мире растёт потребление нефтегазохимической продукции, и Казахстан диверсифицирует экономику за счет развития именно нефтехимической промышленности. В рамках этой программы в Атырау планируется построить  комплекс по выпуску  полиэтилентерефталата. Стоимость проекта  — 700 млн долларов. Мощность комплекса примерно 430  тыс тонн продукции в год. При строительстве будут трудоустроены около полутора тысяч  человек,  при эксплуатации  здесь будет занято больше 300 сотрудников.

Наша справка. Полиэтилентерефталат – термопластик, используемый  для изготовления пластиковых емкостей различного вида и назначения, в первую   очередь пластиковых бутылок.

Виктор Бакурский

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