Комплекс по производству циклогексана построят в Атырау

Новости, Экономика

Как сообщили в пресс-службе министерства энергетики РК, в мире растёт потребление нефтегазохимической продукции, и Казахстан диверсифицирует экономику за счет развития именно нефтехимической промышленности.Мощность комплекса по производству циклогексана — 150 тысяч тонн продукции в год. При строительстве будут трудоустроены 1500 человек, а при эксплуатации – 350. Стоимость проекта – 64 млн долларов.

Наша справка. Циклогексан – растворитель эфирных масел, восков, лаков, красок, экстрагент в фармацевтической промышленности.

Виктор Бакурский

Administrator

Related Posts

22 февраля 2020 0

Как в субботу почистили берег Урала

22 февраля 2020 0

Из города вывезли больше 500 тонн строительных отходов

22 февраля 2020 0

Цветы к памятнику воинам-афганцам

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *