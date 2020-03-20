Кого освободят от штрафов и пени по кредитам

В Казахстане проработали меры смягчения рисков для населения и бизнеса, чье финансовое положение ухудшилось из-за вспышки коронавируса. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АФН) совместно с банками второго уровня и микрофинансовыми организациями решило ввести для казахстанцев кредитные каникулы, сообщает Sputnik Казахстан.



В период действия режима чрезвычайного положения в стране банки и микрофинансовые организации не будут начислять штрафы и пени по просрочке платежей по договорам банковского займа. Если по беззалоговым потребительским кредитам есть просрочка в 90 дней, то процентное вознаграждение начисляться не будет.

Кроме того, казахстанцам, чье финансовое положение ухудшилось в связи с распространением коронавируса, на 90 дней предоставляется отсрочка платежей по займам.



«Банки и микрофинансовые организации предоставляют отсрочку платежей в индивидуальном порядке. К примеру, Kaspi Bank уже запустил собственную программу отсрочки платежей на два месяца для тех, кто потерял работу и в результате испытывает временные финансовые сложности», — рассказали в АФН.

Как банки помогут бизнесу



Для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), пострадавших от распространения коронавируса, предоставляется отсрочка по исполнению обязательств по кредитам на срок до 90 дней. Кроме того, не будут начисляться штрафы и пени по просрочке платежей, возникшей по причине введения ЧП.

«Такие меры помогут предпринимателям и МСБ не сокращать сотрудников, а перевести их на дистанционную работу с сохранением всех положенных выплат по заработной плате», — считают в АФН.

Напомним, также в Казахстане разработали программу льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства на период чрезвычайного положения. На это будет выделено 600 миллиардов тенге (1,3 миллиарда долларов) через размещение обусловленных вкладов в банках второго уровня.

Банки и финансовые организации будут работать удаленно

Стоит отметить, что все банки и финансовые организации перестраивают свою работу на максимальное обслуживание клиентов в дистанционном режиме. Организованы онлайн-записи клиентов, все услуги можно получить дистанционно, через электронную почту, систему «банк — клиент», интернет-ресурс организации, мобильное приложение и другие средства связи.

Информация о режиме работы банков и мерах по поддержке потребителей финансовых услуг размещена на сайте www.finreg.kz.