Казахстанцам советуют не паниковать, а дождаться вторника

Telegram-канал Tengenomika советует казахстанцам дождаться торгов на Казахстанской фондовой бирже, которые пройдут во вторник, 10 марта, передает МИА «Казинформ», «Учитывая то, что по данным сайта kurs.kz обменники в большинстве прекратили продажу американской валюты, а некоторые из них пытаются «втюхать» USD по 420 тенге за штуку, на розничном рынке вспыхнула нехилая паника. В этой связи хотелось бы призвать всех к спокойствию и рациональности. Во-первых, сегодня выходной день, а значит торги на Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрыты. Следовательно сейчас невозможно точно определить рыночный биржевой курс USDKZT, к которому обычно «привязываются» курсы в банках и обменниках. Поэтому ориентироваться на отдельно взятый обменник «возле дома», который сейчас может установить любой, по сути курс, для покупки валюты — не совсем верная затея. В этой связи, лучше дождаться вторника, когда заработает KASE. Во-вторых, как мы уже отмечали, текущий уровень цен на нефть в пределах 30-35 USD за баррель в разы усилил давление на курс тенге. Однако даже при этом «последнее слово» остаётся за Нацбанком, у которого, как мы ранее писали, резервов как в ЗВР, так и в Нацфонде (гарантированные трансферты), более чем достаточно. При желании регулятор может «залить» рынок интервенциями и удержать USDKZT в пределах 385-390, что снизит RUBKZT до 5,2-5,4 — уровней, которые не так страшны для казахстанской экономики с точки зрения некоторого «переукрепления» тенге. Вместе с тем, Нацбанк может и отпустить USDKZT ближе к 400, чтобы сохранить ценовую конкурентоспобность экспортёров и балансированность бюджета. Опять же, все зависит от решения, которое будет принято, но узнаём о нем мы только завтра», — говорится в сообщении. Как отмечают аналитики, в-третьих, установившаяся сейчас цена на нефть в 30-35 USD на самом деле не выгода никому из производителей — ни саудитам, ни россиянам, ни американцам, тем более ни нам. «В текущих условиях коронавирусной эпидемии, которая вот-вот может перейти в пандемию, развязанная Россией и Саудовской Аравией ценовая война — это выстрел не то, что в ногу, это выстрел в голову странам-нефтеэкспортерам.. Поэтому так тоже продолжаться долго не может. 18 марта пройдёт заседание Техкома ОПЕК+, на котором настроения переговоров могут кардинально поменяться в сторону необходимости продления снижения добычи нефти. И к слову, ОПЕК+ ещё не распался, ни Россия, ни Саудовская Аравия до 1 апреля не могут наращивать добычу. Так что и тут ещё много неопределённости», — считают эксперты. «Таким образом, учитывая все это, не нужно сейчас сломя голову бежать в обменник. Как минимум нужно дождаться завтрашнего дня. И даже тогда следует подумать, насколько вам стоит менять тенге на доллары. Все зависит от ваших потребительских целей (то на что вы хотите потратить деньги), срочности предполагаемых расходов (когда Вы планируете потратить ваши сбережения — сейчас, через день, месяц, год, а может пять лет) и размера ваших сбережений (насколько объём ваших средств чувствителен к изменения курса на 1, 5 или 10 тенге)», — отмечают авторы канала Тengenomika.