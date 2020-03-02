Господдержка обернулась судебным иском

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» подало в суд на предпринимателя, требуя направить всю сумму государственных субсидий на погашение долгового обязательства перед ними.

Проблемные вопросы в сфере субсидирования субъектов предпринимательства, занимающихся развитием племенного животноводства былирассмотрены на заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции. Заместитель директора Палаты предпринимателей Атырауской области Серик Сарсекенов рассказал о мерах поддержки МСБ, занятого на производстве и развитии сельского хозяйства. По его словам, хозяйствам региона доступно 9 видов государственных субсидий. В текущем году кредиты по линии «Аграрной кредитной корпорации» получили 23 фермера на общую сумму 147,6 млн тенге. Однако имеются и негативные тенденции в процессе оформления займов и сопровождения проектов. С одним из таких барьеров столкнулось КХ «Рахман».

«По программе «Сыбага» в сентябре прошлого года я получила кредит от Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства в размере 10 млнтенге на приобретение 16 голов племенных коров и на пополнение оборотных средств. КРС был куплен мной в России. В октябре того же года управлением сельского хозяйства мне были предоставлены субсидии в размере порядка 2.5 млн тенге. Часть из них я направила фонду в целях частичного погашения долга. Остальная часть денег была направлена на уход за приобретенным скотом, так как адаптация животных к местному климату проходила тяжело. Далее я узнаю, что фонд подал на меня в суд, требуя остальную сумму денег от субсидий. Плюс мне еще была начислена пеня, тогда как я вовремя плачу по кредиту. Мне кажется это несправедливым, ведь в противном случае, я могла потерять весь приобретенный скот», — говорит директор КХ «Рахман» Мензипа Аманова.

Директор Атырауского филиала АО «Фонд финансовой поддержки» Гульзада Шалагуловасообщила, что данное требование было отражено в договоре с предпринимателем, поэтому фонд был вынужден обратиться с иском в суд. Однако большинство членов Совета поддержало позицию предпринимателя.

«В целом, признавая наличие спорного обязательства предпринимателя в договоре обслуживания кредита, не снимается вина с кредитора за то, что при его оформлении не довели в ясной форме о последствиях данного положения договора. Нужно учесть, что на тот момент предприниматель не могла однозначно знать о будущей субсидии. Главное, не создавать для бизнеса необоснованных требований и барьеров», -подчеркнул заместитель прокурора области Бауыржан Жумаканов.

По итогам прений Совет поручил региональной Палате предпринимателей принять меры к урегулированию ситуации КХ «Рахман» в досудебном порядке, при невозможности – обеспечить сопровождение и защиту прав предпринимателя в суде. Провести мониторинг ситуации с выделением и использованием субсидий государства на поддержку сельского предпринимательства.