Goldman Sachs допустил снижение цены на нефть до $20 за баррель

Цена на нефть марки Brent может обвалиться до $20 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs.

К такому выводу они пришли, протестировав, при каком ценовом уровне смогут работать некоторые производители. Кроме того, банк снизил свои прогнозы на второй и третий кварталы, предположив, что стоимость барреля Brent не будет превышать $30.

Аналитики Goldman Sachs связывают обвал цен на нефть с развалом нефтяной сделки между Россией и ОПЕК, о чем стало известно 6 марта. «Мы считаем, что ОПЕК и Россия на этих выходных начали ценовую войну», — говорится в отчете. По мнению аналитиков банка, сейчас прогноз для рынка нефти «еще более плачевный, <…> поскольку речь идет о значительном падении спроса на нефть из-за коронавируса».

Источник: https://www.rbc.ru/