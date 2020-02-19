Дольщики: чтобы доля не стала горькой

В областном центре начался строительный бум. Частные компании наперебой заманивают покупщиков привлекательными ценами и хорошей рекламой. Цены на элитное жилье столь высоки, что желающие жить в более комфортных условиях соглашаются на долевое участие еще на начальной стадии строительства.

Тех, кто идет на такой риск, акимат г. Атырау предупреждает: по закону РК «О долевом участии в жилищном строительстве» застройщик не имеет права на привлечение денег дольщиков без соответствующего разрешения акимата.



— Граждане, которые планируют приобрести квартиру посредством долевого участия, в первую очередь должны поинтересоваться, есть ли у компании разрешение в городском отделе архитектуры, — разъяснили в пресс-службе города Атырау.

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Список компаний, получивших разрешение на привлечение денег дольщиков, будет размещён на официальных интернет-ресурсах и городском отделе архитектуры и градостроительства gor_arh@atyrau.gov.kz

Марина КУАНЫШЕВА