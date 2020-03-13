Бюджетные средства вышли из тени

В Прикаспии реализуется проект «Интерактивная карта открытых бюджетов», созданный Антикоррупционной службой по Атырауской области. Цель проекта – устранение коррупционных рисков, установление обратной связи с населением, обеспечение прозрачности освоения средств, выделенных государством.

— Бюджеты 515 государственных органов и подведомственных им учреждений Атырауской области опубликованы в «Интерактивной карте открытых бюджетов». Из них 43 – государственные органы, 472 –подведомственные государственные учреждения, – рассказал главный специалист управления превенции и добропорядочности Антикоррупционной службы Самат Сагытжанов. – Департаментом ведется постоянный контроль за качеством и своевременностью ответов госорганов на обращения жителей региона.

В настоящее время в «Интерактивной карте открытых бюджетов» опубликованы все сведения о средствах, направляемые на строительство и ремонт различных объектов, дорог, трубопроводов. Также в данную карту внесены сведения о бюджетах, выделенных на содержание подведомственных учреждений.

Светлана НОВАК