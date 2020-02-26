Атырауские компании отказываются от китайских специалистов

Причиной стал смертельный вирус, бушующий в КНР. В ближайшее время в Атырау должны были прибыть 9 специалистов из Китая. Граждане КНР должны были попасть в Казахстан через Москве. В Атырау из должны были принять три наши компании – «Матен петролиум», «Кожан» и «Praxses» . «Из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса в КНР, в Казахстане, как по всему миру, были усилены меры санитарного контроля. Прибывающие из КНР, вне зависимости от состояния, должны находятся под медицинским наблюдением в течение 14 дней. На сегодняшний день Китай стал гигантской зоной карантина. Учитывая данный фактор, казахстанские компании приняли решение временно отказаться от услуг китайских специалистов. Тем самым обезопасив себя от возможных осложнений», – сказал начальник отдела ОТД ТБ и охраны труда «Матен Петролеум» Темирбек Каиргалиев.

Тем временем, в связи с распространением слухов в социальных сетях и мессенджерах о прибытии на территорию области граждан Китая, акимат Атырауской области просит жителей доверять только официальной и проверенной информации.

Виктор Сутягин