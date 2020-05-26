Режим карантина введен в двух районах региона

В дополнение к Атырау режим карантина введен в двух районах Атырауской области.

Главный санитарный врач Атырауской области сообщил, что к ограничительным мерам на территории Атырауской области и режима карантина в городе Атырау, карантин также объявлен в Жылыойском районе и поселке Макат Макатского района. Срок его действия до 07:00 часов 8 июня 2020 года. С сегодняшнего дня до 8 июня запрещено пересечение карантинной зоны города Атырау за исключением случаев, предусмотренных в правилах пересечения блок-постов, утвержденных оперативным штабом Атырауской области;

Напомним, в Атырау с 25 мая движение автобусов восстановлено в полном объеме.