Начался судебный процесс по «младенцу в холодильнике»

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Начался громкий судебный процесс о гибели новорожденного младенца, по версии обвинения, в морозильной камере роддома

27 мая в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области началось рассмотрение уголовного дела в отношении медицинского персонала Атырауского областного перинатального центра, в частности, директора центра Куаныша Нысанбаева, акушера-гинеколога Аскара Каиржана, акушера Жамилы Кулбатировой, врачей-неонатологов Руслана Нурмаханбетова и Дариги Джумабаевой. 

— Куаныш Нысанбаев обвиняется в растрате бюджетных средств в размере 21 651 436 тенге, в покушении на дачу взятки  в размере 300 тыс. тенге руководству института судебно-медицинской экспертизы по Атырауской области, в получении взятки в размере 20 тыс. тенге от родственников двух рожениц, получении 2 тыс. тенге за консультирование состояния беременной женщины. Кроме того, в мошенничестве на 1 490 000 тенге, в бездействии по службе, злоупотреблении должностными полномочиями, — сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда. 

Также К.Нысанбаев, А.Каиржан и Ж.Кулбатироваобвиняются в умышленном убийстве группой лиц по предварительному сговору младенца, которого поместили его в морозильную камеру. Р.Нурмаханбетов и  Д.Джумабаева обвиняются в недонесении о преступлении. Уголовное дело состоит из 14 эпизодов. Защитниками по делу  выступают 5 адвокатов коллегии адвокатов Атырауской  области.

Светлана НОВАК

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